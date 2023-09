Torna alla “Reggia di Venaria” il gioioso evento di “benvenuto alla vita” 

“La Festa della Nascita”

Per i nati del 2022 / 2023 e le loro famiglie

Domenica 17 settembre, dalle 10 alle 18

Questa è la terza edizione. Oltre 2mila le famiglie partecipanti alle prime due. L’evento, “La Festa della Nascita”, nasce con il nobile proposito di celebrare con un caloroso “benvenuto alla vita” l’arrivo dei piccoli “nuovi nati”. L’appuntamento è per domenica 17 settembre, dalle 10 alle 18, nello straordinario scenario dei “Giardini della Reggia di Venaria” ed è rivolto a tutte le famiglie con bimbe e bimbi nati nel 2022 e nel 2023, con l’obiettivo di far conoscere le opportunità offerte dai servizi locali, dal mondo della Cultura e della Sanità: nei “Giardini” saranno allestite “isole” dedicate a vari temi, dove si svolgeranno laboratori, attività ludico-ricreative e informative. I genitori avranno l’opportunità di vivere momenti emozionanti, scattare immagini e soprattutto incontrare esperti e confrontarsi con loro sul benessere dei loro piccoli. “Le esperienze culturali – sottolineano gli organizzatori – vissute dalle famiglie in un contesto naturale sono riconosciute da un corpus crescente di ricerche scientifiche come risorse determinanti per lo sviluppo biologico e sociale già dai primi mille giorni: il periodo che prende avvio dal concepimento è tra i più rilevanti sotto il profilo della crescita del patrimonio neurale”. Molte le novità di questa edizione della “Festa”: il numero dei Comuni aderenti sale a 25 (compresa la Città di Torino che parteciperà con le “Biblioteche Civiche” torinesi e con una tappa musicale di “MITO per la Città”), nuovi partner, un’ampia mobilitazione del “mondo della Salute” ed un’area specifica dedicata al “movimento” dei neonati. I Comuni partecipanti, come segno di attenzione verso la prima infanzia, hanno adottato il “Passaporto culturale #naticonlacultura”, ideato dalla “Fondazione Medicina a Misura di Donna”, che consente il libero accesso alle famiglie in oltre 40 Musei “Family and Kids Friendly” della rete “Abbonamento Musei” nel primo anno di vita dei bambini. Il “Passaporto” è consegnato dalle strutture sanitarie alla nascita o inviato dalle amministrazioni cittadine aderenti, ed è scaricabile per tutti i nati anche dal sito www.naticonlacultura.it .

Questo la lista dei Comuni partecipanti all’iniziativa: Alpignano, Borgaro Torinese, Carmagnola, Caselle Torinese, Chieri, Chivasso, Ciriè, Collegno, Cuorgnè, Druento, Foglizzo, Grugliasco, La Cassa, Leinì, Moncalieri, Pianezza, Rivoli, Rosta, San Gillio, San Maurizio Canavese, San Mauro Torinese, Settimo Torinese, Venaria Reale, Volpiano e Torino.

ASL coinvolte: l’“ASL TO4” con i “Punti Nascita” degli Ospedali di Ciriè, Chivasso e Ivrea, presenti dalla prima edizione, e le “aziende ospedaliere” della Città di Torino e dell’area metropolitana: “AOU Città della Salute e della Scienza” con l’Ospedale “Sant’Anna”, “ASL Città di Torino” con i “Consultori familiari e Pediatrici” e gli Ospedali “Maria Vittoria” e “Martini”, “A.O. Ordine Mauriziano” di Torino, “ASL TO3” con gli Ospedali di Rivoli, Pinerolo e i Consultori territoriali e “ASL TO5”.

L’appuntamento è curato dal “Consorzio delle Residenze Reali Sabaude” con “CCW-Cultural Welfare Center” e “La Rete delle Donne”.

Da ricordare ancora che l’iniziativa rientra nell’azione di sistema “Mille Culle: nutrirsi di cultura” che pone in rete i principali progetti culturali dedicati alla prima infanzia: “Nati per Leggere” (biblioteche), “Nati con la Cultura” (musei), “Nati per la musica”, progetti che abbracciano il mondo sanitario, sociale ed educativo a favore delle famiglie.

Per aderire gratuitamente alla “Festa” della Venaria (due adulti con ogni nuovo nato, oltre ad eventuali sorelle e fratelli) è necessario possedere il “Passaporto Culturale” consegnato dai rispettivi Comuni di residenza aderenti, o scaricato dal sito www.naticonlacultura.it e prenotarsi entro il 15 settembre al link: https://festadellanascita2023.eventbrite.it

Dall’edizione 2023 potranno prendere parte all’evento anche le donne in gravidanza che hanno ricevuto il “Passaporto Culturale per la Mamma”, progetto sperimentale avviato il 1° settembre presso gli ospedali torinesi e consegnato durante i “corsi di accompagnamento alla nascita”.

In caso di maltempo persistente l’iniziativa sarà rimandata a domenica 24 settembre. Per altre informazioni sul programma in aggiornamento: www.lavenaria.it

g m.

