Casa Zuccala parfum, i profumi della collina di Torino di Laura Vanetti

Le collezioni di Casa Zuccala parfum protagoniste in occasione della Fiera del Miele di Marentino

Incastonata nel verde delle colline torinesi nel grazioso paese di Marentino, conosciuto per i suoi particolari rebus dipinti sulle case, sorge Casa Zuccala, dimora storica del XVII secolo.

Oltre alle 22 magnifiche stanze di quella che un tempo era la classica “vigna”, vale a dire la residenza di campagna delle famiglie borghesi, spicca un vasto giardino botanico di circa 7000 mq.

Tra le tante piante figurano specie autoctone ma pure altre provenienti da continenti lontani.

Nascono qui, su idea della proprietaria Laura Vanetti, 3 linee di profumi che prendono il nome della nobile dimora.

Abbiamo intervistato la creatrice di “Casa Zuccala Parfum”, che ce li racconta nell’intervista che segue.

1) Laura come nasce la passione per I profumi?

La mia passione nasce dalla mia prima esperienza nel mondo dei profumi diversi anni or sono grazie ad AROMIKA Parfum che mi ha dato modo di apprezzarne le molteplici fragranze e sperimentare la magia della nascita di una nuova fragranza unica e su misura. La possibilità di cimentarsi in questo gioco di incontri sorprendenti tra mono-fragranze ha fatto sì che nascesse in me l’amore, la curiosità e la passione per le diverse essenze. Una magica alchimia dei sensi che mi permette di offrire una esperienza personale e unica.

2) In particolare quando l’idea dei profumi Casa Zuccala?

L’idea di creare un brand dedicato ai Giardini botanici ed aromatici di Casa Zuccala è nata per offrire una esperienza olfattiva che raccontasse la sorprendente varietà di piante autoctone e non che crescono in un microclima ideale.

3) Da quali essenze del giardino botanico provengono gli elementi alla base dei profumi?

Pepe rosso di Sichuan, pepe nero, gelsomino selvatico, arance amare e dolci, limoni, rose antiche, mente, pachouli, uva, anice stellato e molto altro,

4) “Casa Zuccala Parfum” si compone, sino ad ora, di tre linee, ce le descrivi?

La Linea “Madam&Madmuaselle” che comprende profumi fioriti delicatamente dolci con note fresche di pepe e profumi dolci e avvolgenti caratterizzati da note agrumate.

La Linea “Monsieur” che comprende profumi speziati con note fresche e speziate e con note dolci ed avvolgenti.

La Linea “Environnement” comprende invece profumi per l’ambiente caratterizzati da due fragranze fresche e vivaci e due fragranze dolci e fruttate.

5) Dove avviene il processo produttivo?

“Casa Zuccala Parfum” si appoggia a CEC COSMO DEVI, un laboratorio che si trova a Barone Canavese e che utilizzando oli essenziali naturali produce le essenze conto terzi.

6) Chi è il “naso” che ha scelto ideato i profumi?

La persona che ha selezionato le mono – fragranze e ha composto i profumi sono io.

7) Hai curato anche la scelta del packaging, qual è il tuo obiettivo?

Packaging e grafica sono stati curati da me. L’idea è quella di conferire al prodotto un carattere elegante e di lusso.

8) Dove si potranno acquistare i profumi?

I profumi potranno essere acquistati presso la sede legale di Casa Zuccala Parfum in piazza Umberto I°, in Marentino (To), durante tutti gli eventi e le aperture di Casa Zuccala e nelle fiere.

9) Il giardino botanico presenta tantissime specie, hai in mente altri profumi per il futuro?

Assolutamente sì, sia profumi ispirati ad altre specie sia alla storia stessa di Casa Zuccala e ai molteplici segreti che questa dimora ancora cela.

10) Oltre ai profumi quali altri progetti?

Ho molti progetti in mente che non vedo l’ora di sviluppare e tanti appuntamenti-eventi con i miei profumi per tutti coloro che vorranno scoprire le mille sfumature olfattive di Casa Zuccala Parfum.

Domenica 24 settembre, a Marentino, in occasione della Fiera del Miele, Casa Zuccala, in via Profonda 0, aprirà le sue porte – dalle 10 alle 19 – ad un evento molto suggestivo che vedrà la presentazione congiunta delle collezioni 2023 dei profumi di Casa Zuccala parfum di Laura Vanetti e dei gioielli artigianali CreaTo di Barbara Lorenzo.

Alessandro Sartore

IL TORINESE