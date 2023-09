Siamo vicini alla comunità libica e a quella marocchina in Italia che, in particolare a Torino, è la più numerosa, con 20mila persone residenti in città.

Siamo addolorati per tutte le vittime di questi tragici eventi e ci stringiamo intorno a tutti i cittadini di quei paesi presenti nel nostro Paese, comprensibilmente in ansia per i familiari che vivono in quelle aree. Ci attiveremo a favore delle tantissime persone coinvolte in questi disastri in Marocco e Libia”.