Tassi d’interesse alle stelle, ma non sui conti correnti…

Per anni il denaro non ha fruttato niente a favore dei risparmiatori che depositano in banca i loro risparmi.

Sono ancora freschi i ricordi delle disperate manovre delle banche centrali mondiali per rianimare l’economia negli anni di crisi, in particolare da quando è esploso il COVID, che ha generato un pauroso blocco delle attività economiche cui bisognava reagire con potenti stimoli.

Lo stimolo maggiore è stato costituito dall’immissione del sistema di migliaia di miliardi di euro a livello planetario, indispensabili per sostenere i consumi (i lavoratori erano colpiti per la riduzione dei redditi, le aziende per la riduzione dei profitti, lo Stato per la riduzione dei proventi fiscali).

Ovviamente, a fronte di una circolazione esagerata di liquidità, i tassi sono andati a zero (anzi, nel periodo più acuto della pandemia, sono addirittura diventati negativi, cosa mai vista nella storia…).

Ognuno ha fatto buon viso a cattivo gioco: i risparmiatori hanno capito che era un sacrificio ma con un obiettivo strategico, le banche hanno capito che non potevano erogare credito a costi che non lasciavano margini alle aziende, le imprese hanno capito che bisognava ricominciare a produrre ed investire approfittando dei costi quasi nulli della componente del capitale.

Con la svolta impressa all’economia (fattore positivo) si è però risvegliato il mostro dell’inflazione (fattore negativo): il subitaneo e potente processo di ripresa ha scatenato tensioni sulla domanda di beni produttivi (materie prime ed energia) che si sono scaricate sui prezzi, tanto che il tasso d’inflazione è schizzato in pochi mesi da 0 ad oltre il 10%.

In questo quadro il sistema bancario si è immediatamente adeguato sul fronte dei tassi attivi (quelli applicati a mutui, prestiti, finanziamenti), mentre è rimasto fermo sul fronte dei tassi passivi (quelli applicati sulle giacenze dei conti).

Fenomeno eticamente ingiusto, perché il costo del denaro in crescita dovrebbe comportare un adeguamento sia dei tassi a debito che di quelli a credito; invece…

Invece le banche si sono trovate ad introitare utili enormi grazie all’ampliamento della cosiddetta “forbice” dei tassi (differenza tra quanto incassato e quanto pagato), che ha generato i cosiddetti “extraprofitti” e che ha spinto il governo a studiare un’apposita imposta per contenere l’eccesso di benefici a favore degli intermediari finanziari.

Quali strategie bisogna adottare in questa delicata fase?

La risposta immediata è quella di cercare una banca che offra una remunerazione equa per i depositi.



Il sistema fa “muro” e consente di pagare qualcosa solo se il cliente s’impegna a vincolare i risparmi per un certo periodo di tempo. La strada principale quindi per chi vuole continuare a mantenere la sua liquidità per motivi prudenziali, è quella di aprire un “conto deposito” che, a fonte di un vincolo minimo di 3 mesi e durate anche più lunghe (fino a cinque anni), garantisce un interesse.

Quasi tutte le banche si sono attrezzate, ma le più attive e “generose” sono soprattutto quelle virtuali che, non avendo eccessivi costi di struttura, possono permettersi di offrire condizioni interessanti.

Vincolando a 6 mesi, si può ottenere intorno al 2,5% annuo netto, ad un anno si arriva quasi al 3%, a 3 anni il tasso è intorno al 3,25%.

Come sempre nel campo finanziario, però, non è tutto oro quel che riluce, quindi prima di aderire alle offerte è bene confrontarle soprattutto per quanto riguarda le condizioni di svincolabilità del deposito; se il cliente ha improvvise necessità di soldi, ha comunque diritto a chiedere il rimborso, ma deve quasi sempre sottostare a clausole penalizzanti.

La più drastica è l’azzeramento degli interessi, che rappresenta un danno enorme. Nella maggior parte dei casi la penale può essere una riduzione dell’interesse.

Altro fattore da considerare è la durata del vincolo. Sceglierla lunga significa garantirsi una buona remunerazione immediata, ma apre la strada al rischio di ulteriori aumenti del costo del denaro che, se si verificassero, vanificherebbero il significato del vincolo.

Consiglio finale: non accettate di lasciare il vostri sudati risparmi su un conto infruttifero, cercate l’alternativa presso la vostra stessa banca oppure presso un’altra; mai come in questo periodo “tradire” lo sportello con il quale si è in rapporti magari da venti anni è opportuno e consigliabile.

E, se mi è consentito, un consiglio alle banche: anziché pagare l’imposta sugli extraprofitti continuando a sterilizzare i conti dei vostri clienti, perché non concedete a tutti l’1% d’interesse? Magari azzerereste l’imposta, acquisendo nuova clientela e fidelizzando la vecchia!

Gianluigi De Marchi

demarketing2008@libero.it

IL TORINESE