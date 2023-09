Gallo (PD) “Dalla Regione nessuno stanziamento per Bardonecchia”

Nonostante le risorse per la gestione delle emergenze. I territori lasciati soli in attesa del Governo.

<Dalla Regione nessuno stanziamento per Bardonecchia, nonostante sia stato previsto nell’ultimo bilancio un fondo per le emergenze. Questo significa che i territori colpiti dalla piena del 13 agosto scorso non vedranno nulla fino a che non arriverà il sostegno del Governo>

Lo dichiara il presidente del gruppo PD Raffaele Gallo a margine della risposta ottenuta in aula dall’assessore Gabusi all’interrogazione che chiedeva quando saranno stanziati aiuti economici per la città di Bardonecchia, utili al ripristino di quanto danneggiato o distrutto dalla frana del 13 agosto scorso.

<Nonostante la Città, a seguito delle piene del 2004 e del 2009 si sia attrezzata con opere di contenimento lungo il percorso del fiume – ricorda Gallo – il direttore generale dell’ Arpa ha sottolineato come sia importante investire ulteriormente anche per trattenere i detriti lungo la montagna, oltre che su una opportuna campagna di informazione su rischi e comportamenti in caso di frane .

<Insieme a un adeguato sostegno economico a livello nazionale, riteniamo che la Regione possa svolgere un ruolo importante e immediato a favore di Bardonecchia attraverso lo stanziamento di fondi regionali – sottolinea il presidente del gruppo PD – ricordando come nel bilancio di previsione finanziario regionale sono stanziate risorse proprio per la gestione delle emergenze>.

<Grazie alla grande volontà dell’amministrazione, dei volontari, dei cittadini a quasi un mese dall’esondazione, a Bardonecchia stanno proseguendo gli interventi per riportare il paese alla situazione precedente alla piena e gran parte delle attività e dei servizi sono già stati ripristinati. – conclude Gallo – Questo non deve in nessun modo far pensare che i problemi siano risolti. Occorre da subito aiutare economicamente la Città a tornare alla piena normalità e dispiace notare come anche in questo caso le scelte della Giunta siano insoddisfacenti>.

