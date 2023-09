Talent Vision 2023, due premi alla giovanissima Eleonora Lucchese

Nella splendida cornice del Resort la Risacca del Club del Sole, nell’ambito della seconda edizione del Talent Vision 2023 del Patron Domenico Trotta si sono svolte le finali Nazionali dei Concorsi Premio Battiato del Patron Daniele Morelli, Miss Italia Universo della Patron Sissi Nasuti, il Festival Flacara del Patron Cristea Petre e il Got Talent Vision della patron Nadia Spataru.

Si è trattato di due serate all’insegna di una grande partecipazione di talenti emergenti provenienti da tutta Italia e di pubblico in cui ha primeggiato per le sue capacità e il suo talento una ragazza giovanissima di cui sentiremo certamente parlare nei prossimi anni, che si è distinta sia per le sue doti vocali sia per la sua presenza scenica durante le sfilate.

Si tratta di Eleonora Lucchese, 12 anni, di Verolengo, in provincia di Torino, che ha vinto il premio come miglior interprete per il concorso Premio Battiato e Miss Baby Mondo Italia Teen Nazionale Concorso Nazionale della Jasmin’s Cinema Moda and Dance.

Eleonora Lucchese è entrata di diritto alla Finalissima del Talent Vision che si svolgerà nel febbraio 2024, a Sanremo, durante il Festival della Canzone Italiana.

Mara Martellotta

IL TORINESE