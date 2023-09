Dal 21 agosto la piscina Gramsci è chiusa per manutenzione.

Dai primi di ottobre l’impianto potrà contare su un nuovo gestore VO2, che lo avrà in carico per dieci anni.

Nel caso in cui la chiusura si dovesse protrarre anche nelle prossime settimane di settembre, con il gestore subentrante si valuterà la possibilità di proroga degli abbonamenti, per il periodo in cui non è stato possibile usufruire del servizio.

