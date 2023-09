Lo stretto rapporto tra i partiti e le istituzioni. Quella battuta di Donat-Cattin…

LO SCENARIO POLITICO di Giorgio Merlo

Nella lunga esperienza della prima repubblica, era abbastanza regolare sottolineare che c’era un

stretta relazione tra ciò capitava nei partiti e ciò che si diceva in merito alla riforma delle istituzioni

democratiche. Ricordo una bella espressione di Carlo Donat-Cattin, leader politico e statista della

Democrazia Cristiana ad un corso di formazione dei giovani della sua corrente, la sinistra sociale

di ispirazione cristiana, alla fine degli anni ‘80. Diceva Donat-Cattin “che quando vuoi capire come

pensa un partito di cambiare o riformare le istituzioni, è appena sufficiente verificare come quel

partito pratica la democrazia al suo interno”. Una riflessione semplice ma che contiene una verità

politica oggettiva, ieri come oggi. Perchè, in effetti, un partito che rinnega sistematicamente la

democrazia al suo interno, difficilmente può ambire a cambiare in senso democratico – e nel pieno

rispetto della Costituzione e dei suoi principi e valori di fondo – l’assetto istituzionale del nostro

paese. E, al netto delle chiacchiere e delle polemiche sul rischio di una regressione autoritaria o,

peggio ancora, di marca fascista delle istituzioni italiane, è indubbio che una riforma istituzionale e

quindi di natura costituzionale, implica la salvaguardia e la valorizzazione di alcuni tasselli di fondo

se si vuole conservare un vero ed autentico impianto democratico. E i tasselli sono semplici ma

essenziali: e cioè, centralità del Parlamento; distinzione ed autonomia dei diversi livelli istituzionali;

restituzione al cittadino del potere di scelta della classe dirigente e di chi ci governa; garantire il

pieno rispetto delle minoranze; evitare la prassi e la deriva trasformistica e, in ultimo ma non per

ordine di importanza, salvaguardare la possibilità di governare quando uno schieramento vince le

elezioni. Il tutto per ridare credibilità all’intero sistema politico.

È evidente a tutti, di conseguenza, che la riforma dei partiti e quella delle istituzioni sono

strettamente legati e intrecciati. E cioè, per essere ancora più chiari e trasparenti, com’è pensabile

garantire piena valenza democratica e costituzionale al nostro impianto istituzionale quando viene

gestita e pianificata da leader o capi politici dove all’interno dei loro partiti la democrazia o è

sospesa o semplicemente non esiste? Com’è pensabile che partiti personali, partiti del capo,

partiti padronali, partiti proprietari o partiti familiari possano costruire o ridefinire istituzioni

realmente democratiche, partecipative e collegiali? Perchè quando nei partiti prevale solo il verbo

del capo e la strategia e la stessa prospettiva politica del partito dipendono esclusivamente da ciò

che il capo dice pubblicamente e in solitaria, è abbastanza naturale che in quel partito la

democrazia è solo un richiamo ornamentale o banalmente retorico. Con tanti saluti al ruolo delle

minoranze, alla collegialità democratica e alla stessa funzionalità democratica del soggetto

politico.

Per questi motivi persiste uno stretto legame tra la garanzia della vita democratica all’interno dei

partiti e la proposta per avere istituzioni di governo autenticamente democratiche e partecipative.

E la riflessione antica, ma moderna, di Carlo Donat-Cattin continua a cogliere nel segno perchè

non esiste una vera “democrazia dei partiti” senza una vera e credibile “democrazia nei partiti”. E

quindi, e di conseguenza, una vera democrazia “delle istituzioni” e “nelle istituzioni”.

