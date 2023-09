Uccise padre e zio, dal carcere trasferito alle Molinette

Nelle scorse settimane aveva ucciso il padre e lo zio che li aveva ospitati a Mondovì. Ora Sacha Chang, 21 anni, è stato trasferito all’ospedale Molinette di Torino dal carcere in cui era detenuto. Il giovane soffre di disturbi psichiatrici e i medici devono seguire le sue condizioni in un reparto ospedaliero. Era fuggito per due giorni nei boschi dopo il duplice omicidio, poi è stato arrestato e trasferito in carcere a Cuneo.

