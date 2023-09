La supponenza degli imbecilli e la compostezza delle anime belle

LIBERAMENTE di Monica Chiusano

La cosa seccante di questo universo è che gran parte degli imbecilli sono estremamente sicuri di sé stessi, mentre le anime intelligenti sono piene di interrogativi e di precauzioni…

Questa una consapevolezza che spesso ci dona anche la storia dell’umanità. Chi ha bovinamente cercato di ottenere il potere affrontando con troppa supponenza il pericolo, ha poi finito per essere divorato dallo stesso . Calma….camminiamo con passo felpato dinnanzi al rischio, dirigendoci lentamente verso il nostro obiettivo, cercando di non fare troppo chiasso.

Non è necessario esagerare e neppure osare senza pensare… Magari, così facendo, riusciremo a passare inosservati e a vincere proprio grazie alla compostezza della nostra intelligenza!

