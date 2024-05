XX edizione della Festa delle Rose e VII di Fragranzia

Sabato 18 maggio 2024 ore 11, sotto l’arco fiorito, in piazza Vittorio Veneto/via Mensa – Venaria Reale. Alla presenza delle Autorità locali e regionali, del comitato organizzatore e dei rappresentanti della comunità, si celebreranno due decenni di tradizione, bellezza e profumi. La Festa delle rose è un evento di grande rilevanza, che quest’anno compie 20 anni. L’appuntamento è fissato per sabato 18 e domenica 19 maggio 2024 nel centro storico della città, lungo via Mensa, piazza della Repubblica e viale Buridani. L’iniziativa coinvolge molti espositori, pronti a proporre fiori, aromi, fragranze e prodotti dell’eccellenza enogastronomica italiana. Inoltre, sono previste iniziative legate a Fragranzia, giunta alla VII edizione, con appuntamenti per approfondire e scoprire il mondo dei profumi e delle essenze. Oltre agli spettacoli del sabato sera e alla mostra fotografica “Venaria in fiore”, verranno proposti anche laboratori per i più piccoli e le famiglie, incontri e letture, a cura della biblioteca civica Tancredi Milone e per gli adulti, appuntamenti alla scoperta di profumi e gusti, con le degustazioni, curati dalla Fondazione Via Maestra.

