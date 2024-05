Aimaro Isola: Dialogo sull’abitare

Lunedì 20 maggio 2024 ore 16,30

Salone d’Onore – Castello del Valentino

Viale Mattioli 39 – Torino

Lectio magistralis dell’architetto Aimaro Isola, uno dei protagonisti dell’architettura italiana e professore emerito del Politecnico di Torino.

Nel “Dialogo sull’abitare” alcuni docenti e professionisti interrogheranno Isola sull’evoluzione della sua pratica tecnico intellettuale, nel corso di settanta anni di lavoro e di impegno culturale.

I professori Giovanni Durbiano e Paolo Mellano e l’architetta Simona Della Rocca lo accompagneranno in un viaggio tra i tanti mondi che ha attraversato: dalla lotta partigiana allo “scandalo” della Bottega d’Erasmo, dai progetti attenti all’ambiente agli scontri per rinnovare l’università, dall’impegno nella tradizione all’attenzione verso l’innovazione.

Nel 1957, la pubblicazione su “Casabella” di un piccolo edificio nel centro storico di Torino chiamata Bottega d’Erasmo, realizzata insieme a Roberto Gabetti, dà vita a un dibattito che ha definitivamente segnato la crisi delle convenzioni culturali del Movimento Moderno. Nel 1971, la realizzazione dell’unità abitativa Residenziale Ovest a Ivrea inaugura una forma di architettura/ambiente che anticipa di decenni i temi della sostenibilità oggi dominanti nel dibattito. Negli anni ottanta, in piena vague post moderna, Gabetti e Isola propongono un’attenzione alla specificità dei luoghi che oggi diamo per acquisita. Negli anni duemila, dopo la scomparsa di Gabetti, Isola rinnova la pratica professionale e condivide con i giovani architetti raccolti in Isolarchitetti una ricerca consapevole e spregiudicata di nuovi significati nella relazione tra progetto di trasformazione dei luoghi.

Ad aprire l’evento saranno i saluti istituzionali di Stefano Corgnati, Rettore del Politecnico di Torino, e Michele Bonino, Direttore del Dipartimento di Architettura e Design-DAD.

