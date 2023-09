Cuore Toro! Torino-Genoa 1-0

Terza giornata serie A

Radonjic

Il Toro batte il Genoa grazie ad un’azione personale, conclusa con un gran gol,di Radonjic al 94esimo minuto, in pieno recupero, quando ormai il match dell’Olimpico Grande Torino sembrava avviato verso un modesto pareggio senza reti. Il serbo, entrato nella ripresa al posto dell’infortunato Vlasic, regala ai granata di Juric il primo successo stagionale e rende felice il popolo granata,con ben 24.550 presenze allo stadio,dopo il pesante ko della passata settimana a San Siro contro il Milan.Il Toro si è rinforzato durante il mercato,si è visto con l’ingresso,nel secondo tempo,di tanta qualità, Lazaro, Seck, Pellegri, Radonijc, Tameze, in cambio di altrettanta qualità che è uscita dal campo.Buona la prima di Zapata che ha tenuto in apprensione costante la difesa del Genoa.

Ora la sosta per le qualificazioni agli Europei in Germania con le gare della nazionale italiana del neo commissario tecnico Spalletti.Alla ripresa tornerà anche Sanabria e con l’organico al completo il Toro lotterà per qualificarsi in Europa.

Enzo Grassano

FOTO SERGIO PACCHIOTTI

IL TORINESE