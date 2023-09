Bimbo di 5 anni muore con il collo incastrato nel finestrino di un Ape car

È rimasto incastrato con la testa in un finestrino di un Ape Piaggio ed è morto. Tragica fine per un bambino di 5 anni a Vische, in provincia di Torino. Stava giocando in un terreno agricolo di suo padre e forse per aver perso l’ equilibrio, è rimasto incastrato con la testa nel finestrino procurandosi una lesione letale alla base del collo.

IL TORINESE