PO-LI23: In sella alla solidarietà attraverso i capolavori italiani

Opere dell’ingegno e delle arti, un’avventura in bicicletta per la lotta ai tumori

Si concluderà a Torino il 10 settembre l’edizione 2023 di un eccezionale progetto ciclistico, la “Pontedera – Lingotto” promosso in collaborazione con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), il Politecnico di Torino e il Touring Club Italiano. Questa iniziativa unisce passione, impegno sociale e scoperta del patrimonio italiano in un’avventura senza precedenti.

In un’epoca in cui la salute e il benessere assumono un ruolo centrale nelle nostre vite, la ciclomobile diventa una metafora di speranza e resilienza. Il progetto si prefigge di sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo all’importanza della prevenzione e della ricerca oncologica, promuovendo nel contempo un approccio attivo e sostenibile alla scoperta del nostro Paese.

Partendo da Pontedera il 31 agosto, un nutrito gruppo di “ciclisti”, seguiti da un team di supporto dell’Associazione “La Storia in Bici”, che da anni promuove la cultura e la storia attraverso la passione per la bicicletta, intraprenderà un emozionante viaggio attraverso alcune delle regioni italiane più affascinanti. 1000 chilometri, 10 tappe, per attraversare 6 Regioni e 100 Comuni e località per incontrare comunità locali, appassionati delle due ruote, esperti e sostenitori dell’iniziativa, in questa edizione dedicata alla scoperta dei principali protagonisti dell’ingegno, dell’industria e della tecnologia, toccando con mano i prototipi che hanno fatto grande il nostro Paese e lasciato un segno indelebile tutto italiano, nella cultura e nella storia. Una profonda riflessione intorno alle origini dei miti della tecnologia e dell’innovazione che, con la leggerezza di un viaggio su due ruote, ha l’obiettivo di riscoprire e valorizzare personaggi e luoghi che hanno affermato i marchi e i prodotti del “made in italy” nel mondo. Un percorso studiato per essere alla portata di tutti, con il filo conduttore rappresentato dallo stile e dalla creatività che, dalla fine dell’Ottocento, hanno reso grande l’Italia.

Il Politecnico di Torino, accreditata dai ranking internazionali come una delle principali università tecniche in Europa, si unisce a “La Storia in Bici”: in occasione dell’ arrivo dell’ultima tappa a Torino il 10 settembre, sarà inaugurata la mostra allestita presso il Castello del Valentino “Biciclette Politecniche. Tra invenzioni, innovazioni e sfide sociali” curata dal professor Claudio Germak e presentato l’omonimo volume di Vittorio Marchis.

La LILT, con il suo costante impegno nella lotta contro i tumori e nel sostegno ai pazienti e alle loro famiglie, sarà il prezioso partner sociale in questa avventura. Grazie alla sua esperienza e dedizione, si pedalerà su una strada di consapevolezza, cambiamento e speranza per un futuro migliore.

Il Touring Club Italiano, noto per la sua dedizione nella scoperta e tutela del patrimonio culturale e naturale del nostro Paese, supporterà l’itinerario del viaggio, in questa esperienza autentica alla scoperta delle meraviglie italiane che coniuga attività fisica, cultura, conoscenza, tecnologia, cibo, musica, arte. In definitiva, il buon vivere.

Anche in questa edizione 2023 la Polizia di Stato accompagnerà il gruppo della “PO-LI23”, per vegliare sulla sicurezza dei partecipanti e sul rispetto delle regole lungo le strade d’Italia e delle norme del Codice della Strada. Un ulteriore, prezioso contributo che, grazie al reparto Polizia Stradale, arricchisce la campagna di educazione stradale e promuove la consapevolezza dei pericoli derivanti da condotte scorrette e pericolose.

Durante il percorso, gli appassionati di ciclismo, sostenitori della causa e chiunque voglia unirsi al gruppo per pochi km o per una tappa, sarà il benvenuto. L’invito è esteso ai media e agli influencer che vogliano condividere una storia di impegno sociale, scoperta e avventura: “La Storia in Bici”.

Le tappe della Po-Li23:

Ven 01/09 PONTEDERA – RUFINA

Sab 02/09 VICCHIO – SASSO MARCONI

Dom 03/09 BOLOGNA – MODENA

Lun 04/09 CARPI – MONTECCHIO MAGGIORE

Mar 05/09 VALDAGNO – PERGINE VALSUGANA

Mer 06/09 TRENTO – RIVA DEL GARDA

Gio 07/09 SALÒ – BRESCIA – BERGAMO

Ven 08/09 BERGAMO – VARESE – CITTIGLIO

Sab 09/09 VERBANIA – OMEGNA – BIELLA

Dom 10/09 BIELLA – IVREA – TORINO

