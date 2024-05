Addio all’ingegnere “inventore” del genepy

È deceduto a 96 anni Pier Giovanni Bordiga, ingegnere, per quarant’anni dirigente dell’Enel e poi alla guida della storica distilleria di famiglia a Cuneo. Nel 2002 era diventato presidente dell’associazione per la tutela e la valorizzazione del genepy, della cui ideazione era stato uno dei promotori, per promuovere la coltivazione della pianta nelle valli Stura, Grana e Maira e di diffondere la cultura del liquore delle Alpi.

