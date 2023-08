Questa mattina si è sviluppato un incendio nello stabilimento della Magneti Marelli in via Cavallo a Venaria. Le cause sono in via di accertamento, si sa che le fiamme sono partite da un ufficio.

Tutti i dipendenti, diverse centinaia, a scopo precauzionale, sono stati fatti evacuare. Si tratta, all’incirca, di un migliaio di persone.

Sul posto i vigili del fuoco di Torino e i carabinieri della compagnia di Venaria per le indagini.

IL TORINESE