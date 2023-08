Toro: preso Sazonov!

Colpaccio del direttore sportivo granata Vagnati che ha assicurato al Torino il gigantesco difensore centrale Saba Sazonov. Nazionale della Georgia e compagno di squadra del fuoriclasse georgiano del Napoli Kvaratskhelia.

I granata ne avevano già parlato a giugno e il classe 2002 era stato bloccato da tempo, ora è arrivata l’accelerata decisiva. Sorpassata l’Udinese che ha seguito il giocatore per diverso tempo.Il giocatore, neo granata, viene dalla Dinamo Mosca, a titolo definitivo, al costo di tre milioni di euro. Il suo arrivo prelude, probabilmente, alla partenza di Schuurs verso l’Inter (Pavard non si muoverà dal Bayern Monaco), per trenta milioni e cinque di bonus che serviranno al Toro per finanziare altri due acquisti, entrambi dall’Atalanta: in centravanti Zapata ed il terzino destro Soppy.

ENZO GRASSANO

IL TORINESE