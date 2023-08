Da domani, 29 agosto, senso unico in via Cecchi. Deviata la linea 11

L’installazione di una gru di cantiere determinerà un restringimento di carreggiata in corrispondenza degli ingressi del plesso scolastico di via Cecchi e l’istituzione, dalla giornata di domani martedì 29 agosto 2023, di un senso unico di circolazione, da via Francesco Cigna verso corso Emilia in direzione del centro città.

Parallelamente la linea 11 di Gtt subirà nel suo percorso in direzione Venaria le seguenti modifiche: da corso Emilia / corso Vercelli deviata a destra per corso Vercelli – a sinistra per corso Vigevano (carreggiata centrale) – piazza Baldissera – percorso normale; mentre quello in direzione corso Stati Uniti rimarrà invariato.

L’ istituzione del senso unico si è resa necessaria per consentire l’effettuazione dei lavori su un immobile privato (il posizionamento e montaggio della gru è previsto per sabato 16 settembre) e contestualmente tutelare e garantire l’accesso a scuola degli studenti, la loro sicurezza insieme a quella dei lavoratori e di tutti gli utenti della strada e il regolare svolgimento del traffico.

Per limitare l’impatto della modifica viabile sulla circolazione si invitano gli automobilisti a utilizzare percorsi alternativi percorrendo, in direzione nord (verso piazza Baldissera), corso Emilia con svolta in via Cigna e ritorno in via Cecchi oppure i corso Vercelli, Novara e Vigevano (come per i bus).

Il senso unico rimarrà in vigore fino alla fine dell’anno.

IL TORINESE