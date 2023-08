Estate all’ippodromo di Vinovo

Appena il tempo di rifarsi il trucco e risistemare la pista, l’Ippodromo di Vinovo è già pronto per riaprire. Succederà prossima, 27 agosto, e di nuovo mercoledì 30 agosto per le ultime due Notturne di un’estate che si è rivelata intensa e molto gratificante per Hippogroup Torinese. Tappe come ideale lancio aspettando il Gran Premio Marangoni di 3 settembre, una delle giornate più attese dell’anno. Il centrale di giornata sarà dedicato ai cavalli di cinque anni ed oltre, sulla distanza del miglio. Favori del pronostico per Batman Ross con Andrea Guzzinati, sfidato tra gli altri da Beatles Boy Treb, con in sulky il bravo Marco Stefani, Bravissimo Lp e Cupido Cup. Nel premio Baveno invece in pista i due anni che saranno ben 10 dietro le ali dell’autostart sul doppio km. E torneranno come sempre anche i gentlemen. Aperto come al solito il ristorante-pizzeria “La Scuderia” con affaccio sulla pista. Ingresso come al solito gratuito e libero.

Da settembre poi le riunioni di trotto torneranno al pomeriggio e sarà anche una lunga volata per chiudere in bellezza la stagione. In tre mesi e mezzo sono infatti in programma ben diciassette appuntamenti e alcune date da segnare già con il circoletto rosso. La prima è quella di 3: dopo la pausa del 2022, quando l’appuntamento era stato scambiato con la pista milanese de La Maura a a Vinovo era arrivato il Gran Premio Nazionale, tornerà infatti il Gran Premio Marangoni, la vera classica per i 3 anni che preparano il Derby romano.

Saranno 14 i protagonisti annunciati sia nel Marangoni che nel Filly riservati alle Femmine, con la dichiarazione dei partenti prevista lunedì 28 agosto. Ma intanto sono già stati estratti i numeri e ci sono conferme importanti, a cominciare da quella di Edy Girifalco , in assoluto al momento il vero crack in Italia fra i tre anni.

Sarà ancora una volta una indimenticabile per tutto il pubblico. Oltre ai due Gran Premi e alle altre corse in programma, anche l’intrattenimento con musiche Rockabilly e Dj con Lonny Swing e Hep Sam che andranno avabti fino a mezzanotte, uno spettacolo di magia, animazione per adulti e bambini, la visita guidata delle Scuderie. Torneranno pure le carrozze storiche con Adamo Martin ed è prevista l’esposizione pittorica di Giada Gaiotto. In più aperti per tutto il giorno e fino a mezzanotte il ristorante panoramico e gli altri punti di ristorazione all’interno dell’impianto.

Invece il 1° novembre è in programma la doppia sfida per il Gran Premio Orsi Mangelli, altro ricco Gruppo 1 per i tre anni che ha scritto la storia del trotto italiano ed è ormai diventato una classica per l’impianto torinese. Non è finita però perché 18 novembre infatti Vinovo ospiterà anche il Gran Premio Anact che torna a Torino diviso nelle due finali, per maschi e femmine. Le batterie di qualificazione si terranno a Taranto e Napoli per il Sud, a Firenze e Treviso per il Nord.

IL TORINESE