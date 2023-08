Incidente sul lavoro: uomo cade da sei metri, è grave

Un uomo di 51 anni è caduto da circa 6 metri di altezza, mentre lavorava in un intervento edile in un edificio a Grugliasco. E’ ricoverato all’ospedale Parini di Aosta, in rianimazione, in prognosi riservata. Sono intervenuti la polizia e i funzionari dello Spresal dell’Usl.

