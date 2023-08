Seconda giornata serie A Milan-Torino

Ore 20:45

sabato 26 agosto 2023

Una gara storica ed affascinante,da storia del calcio quella che andrà in scena sabato sera:Milan-Torino con i granata di Juric che cercheranno di vincere contro il lanciato e rinnovato Milan di Pioli.

Il Toro,come ha dimostrato l’anno scorso, è una squadra corsara da trasferta.

In questa difficile gara Ivan Juric potrebbe concedersi un paio di cambi. Il primo sulla trequarti, dove Radonjic rileverà Karamoh in coppia con Vlasic alle spalle di Sanabria. Ilic è ancora il favorito sulla mediana, ma la candidatura di Tameze resta forte al posto di uno stanco Ricci.

Sulle corsie esterne partiranno titolari Bellanova a destra e Vojvoda a sinistra,in panchina l’ottimo rinforzo Lazaro,un gradito ritorno appena acquistato.

Savic in porta protetto in difesa dal super collaudato terzetto composto da Schuurs, Buongiorno e Rodriguez.Zima prima riserva ed in panchina torna Dijdij dopo la lunga pausa per infortunio.

Formazioni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova,Tameze, Ilic, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria . Allenatore: Ivan Juric.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

Enzo Grassano

