Un uomo si ferma con la sua auto, scende e lega il cane a una ringhiera, poi fugge. È accaduto in corso Garibaldi a Venaria Reale. Ma alcuni passanti annotano il numero di targa del veicolo e lo riferiscono alla Polizia Municipale. Gli agenti hanno messo in sicurezza cane e avviato le indagini per risalire all’incivile proprietario.

(Foto archivio)

IL TORINESE