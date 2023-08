18 agosto1995: Marco Van Basten si ritira dal calcio giocato

Accadde oggi

Il 18 agosto del 1995 è una data storica,ed al tempo stesso, triste per i tifosi del Milan e gli appassionati di calcio. Quel giorno, Marco Van Basten si ritira dal calcio giocato. A San Siro, l’ultimo tributo al fuoriclasse olandese che ha deliziato tutto il mondo del calcio.Il centravanti fuoriclasse olandese ha conquistato con il Milan 1 Scudetto, 2 Coppe Campioni, 2 Supercoppe Europee, 2 Coppe Intercontinentali, 1 Supercoppa Italiana.

In quel giro di campo col commovente saluti del suo pubblico c’è l’amarezza di aver interrotto un sogno a 30 anni,con la consapevolezza, se cartilagine e caviglie fragili avessero ancora retto, Van Basten avrebbe ancora deliziato le platee calcistiche, tranquillamente,per 5 anni. Quel 18 agosto del 1995 in Marco Van Basten, con il suo ultimo giro di campo, ha confermato anche nell’addio di non essere stato un calciatore come gli altri.

Un vero fuoriclasse in campo e fuori.

Enzo Grassano

IL TORINESE