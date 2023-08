Calciomercato: Singo al Monaco

Il calciomercato non si ferma neanche a Ferragosto.

Cominciato il 1 luglio ricordiamo che terminerà alle ore 20 di venerdì 1 settembre.

Tutte le squadre sono sempre attive e vigili per completare i propri organici, far sognare i tifosi per invogliarli ad andare allo stadio, altresì per raggiungere gli obiettivi dichiarati.

Il Torino ha appena ceduto il terzino destro Singo al Monaco per 10 milioni:aveva il contratto in scadenza nel 2024: un’ottima operazione per i granata.Il ds Vagnati è,ora,alla ricerca di tre acquisti per completare l’organico del Toro,pronto a lottare per qualificarsi in Europa.Mancano 2 terzini,destro e sinistro,un trequartista.I nomi più gettonati sono Praet,Mazzocchi e Pedersen.

Per quanto riguarda la Juve, il neo ds Giuntoli continua l’opera di sfoltimento dell’organico,come nei desiderata del mister Allegri.Sottotraccia,ma neanche troppo,si lavorerà fino all’ultimo per acquistare il centravanti Lukaku con il probabile sacrificio di Vlahovic.

Enzo Grassano

IL TORINESE