Si è dimesso il CT della Nazionale Roberto Mancini

Clamoroso!

È un vero e proprio

terremoto colorato d’azzurro quello che ha colpito la Nazionale maggiore Italiana di calcio: Roberto Mancini si è dimesso e non è più il Ct. Una decisione davvero clamorosa, confermata in tarda mattinata con un comunicato nota ufficiale della Figc: “La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver preso atto delle dimissioni di Roberto Mancini dalla carica di Commissario Tecnico della Nazionale italiana, ricevute ieri nella tarda serata”, si legge nella nota.Quindi si conclude, così, una significativa pagina di storia degli Azzurri,cominciata nel maggio 2018 e conclusa con le Finali di Nations League 2023; in mezzo,il grande trionfo con vittoria a Euro 2020, un trofeo conquistato da un grande gruppo solido nel quale tutti i singoli calciatori e collaboratori hanno fatto squadra totale in tutti i sensi,anche fuori dal rettangolo di gioco.

A breve la FIGC comunicherà il nome del nuovo commissario tecnico.

Enzo Grassano

IL TORINESE