Paolo di Orbassano Italian Ambassador al World Scout Jamboree

Caro direttore, desidero condividere una storia su un giovane della provincia di Torino

“È una storia di passione, volontà e determinazione quella di Paolo Pataro, un ragazzo di 16 anni residente a Orbassano, che sta per vivere un’esperienza straordinaria come Italian Ambassador al World Scout Jamboree 2023, che si terrà in Corea del Sud dal 31 luglio al 12 agosto.

Il World Scout Jamboree è un evento internazionale che si tiene ogni quattro anni e riunisce giovani da ogni angolo del mondo. Paolo partirà insieme ad altri ragazzi italiani selezionati per partecipare a questa avventura unica. Questa opportunità è un grande onore e Paolo è orgoglioso di rappresentare l’Italia, il Piemonte e il suo gruppo scout.

Il Jamboree è molto più di una semplice manifestazione, è un’esperienza che insegna valori fondamentali quali l’unità, l’amicizia, la tolleranza e la responsabilità verso l’ambiente. Questo evento che riunisce giovani selezionati da 150 paesi del mondo è un’esperienza in cui le barriere linguistiche e culturali si dissolvono, dando vita a legami duraturi tra persone provenienti da tutto il mondo, una moltitudine di diversità culturali per la promozione della pace e la fratellanza tra le nazioni.

Paolo è entusiasta di essere stato selezionato e grato per il sostegno e l’incoraggiamento ricevuto dai suoi capi scout e dal suo gruppo “Orbassano 1”, che lo hanno accompagnato a raggiungere questo traguardo.

Questo è l’esempio di come la volontà e la passione portino alla realizzazione dei propri sogni, superando ostacoli e impegni. Paolo concilia con successo la scuola, a settembre frequenterà il terzo anno del liceo scientifico, il suo costante impegno nello scoutismo, il nuoto presso la società Sisport di Torino, lo sci a cui non rinuncia mai, gli amici e la sua coraggiosa passione per il parkour, questa disciplina richiede agilità, coordinazione e creatività, tipiche dell’atteggiamento avventuroso di Paolo verso la vita. Per non farsi mancare nulla, suona anche la chitarra.

Paolo, grazie all’incoraggiamento della sua famiglia che l’ha sempre sostenuto nelle sue passioni e nel perseguire i suoi obiettivi, non è nuovo a esperienze internazionali e interculturali, sin dalla quinta elementare ha partecipato ai campi internazionali del Cisv International che promuovono l’educazione interculturale, la pace, la cooperazione, l’empatia, il rispetto e la sostenibilità, incoraggiando i giovani a diventare cittadini globali consapevoli e responsabili.

L’esperienza nel Jamboree lo arricchirà ulteriormente, permettendogli di crescere come individuo e di portare con sé un messaggio di unità e fratellanza, nuove competenze ed energie, pronte a essere condivise con la sua comunità e con tutti coloro che lo hanno sostenuto nel suo percorso.”

BARBARA GIORDANO

