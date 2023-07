Juventus squalificata dalle coppe europee

NIENTE CONFERENCE LEAGUE, SUBENTRA LA FIORENTINA

E’ arrivata la decisione della UEFA in merito al “caso plusvalenze” della Juventus. Il club bianconero è stato escluso dalle competizioni europee UEFA per la prossima stagione 2023/24.La Juve salterà la UEFA Conference League, competizione inaugurata nel 2021/22 e che la Juve doveva giocare perché classificata al settimo posto al termine dello scorso campionato,nonostante la penalizzazione di 10 punti,altrimenti era terza in classifica.Al suo posto giocherà la Fiorentina,arrivata ottava e finalista perdente della scorsa edizione.

Enzo Grassano

