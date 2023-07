Controlli di polizia all’ex manifattura tabacchi

Ieri mattina, personale del Commissariato di P.S. Barriera Milano con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte”, della Polizia Municipale e di tecnici dell’IRETI ha effettuato un servizio di controllo ad Alto Impatto nell’area dell’ex Manifattura Tabacchi di corso Regio Parco finalizzata al contrasto di situazioni di degrado urbano.

Nella struttura sono state rintracciati tre cittadini stranieri che dormivano in stanze attrezzate con reti, materassi e corrente elettrica ottenuta illecitamente attraverso pericolosi allacci abusi alla centrale elettrica sita all’interno della struttura.

Le tre persone sono state denunciate per il furto della corrente elettrica e per l’accesso abusivo all’edificio. Inoltre, due dei tre cittadini stranieri sono stati denunciati anche per la violazione delle norme sull’immigrazione in quanto irregolari sul territorio nazionale.

Nel corso della bonifica dell’area interna del caseggiato, occultata in un bidone è stata rinvenuta e sequestrata a carico di ignoti una pistola scacciacani.

Al termine dell’attività i tecnici di IRETI hanno messo in sicurezza la cabina elettrica impedendo eventuali nuovi allacci abusivi, mentre una ditta incaricata dal demanio ha provveduto a chiudere porte e finestre che consentivano un facile accesso all’immobile.

I controlli continueranno con cadenza regolare.

IL TORINESE