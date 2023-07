Buon compleanno AgnellJuventus!

100 anni e non sentirli, né dimostrarli. Un binomio storico inscindibile quello tra la famiglia Agnelli e la Juventus!Era il

24 luglio del 1923 quando la Famiglia torinese rilevò la Juventus facendo nascere il più longevo sodalizio di tutta la storia del calcio italiano. Edoardo Agnelli, figlio del fondatore della FIAT Giovanni, diventa presidente della Juve e dà vita ad una grande trasformazione.La Juventus non è più una squadra come tutte le altre ma un’eccellenza del calcio italiano, vincendo 6 campionati di cui cinque consecutivi,questo periodo viene ricordato come il “Quinquennio d’oro”, superato solo in questi anni dalla Juventus di Andrea Agnelli,con l’incredibile record di nove scudetti consecutivi,dal 2012 al 2020.

Il magnifico sodalizio continua con all’orizzonte tanti successi in vista. D’altronde in casa Juve il motto è ben chiaro:

L’unica cosa che conta è vincere!

Enzo Grassano

IL TORINESE