Omicidio – suicidio nel Torinese, morti marito e moglie

I carabinieri hanno trovato i corpi senza vita di due coniugi in un appartamento di Vinovo dove la coppia di anziani, di 84 anni abitava. In base alla prima ricostruzione il marito avrebbe sparato alla moglie con una pistola che teneva in casa e poi si sarebbe tolto la vita. A dare l’allarme è stata la figlia, che abita al piano inferiore e che ha sentito una discussione e gli spari.

