I moduli nel calcio. Seconda puntata

Tra i moduli tattici di calcio, più utilizzati,ci sono quelli che prevedono lo schieramento di 4 difensori. Infatti un modulo in Italia molto apprezzato è il 4-2-3-1: si tratta di uno schema estremamente versatile perché consiste nello schierare dopo i 4 difensori, ben 5 centrocampisti disposti però su due diverse linee, e un attaccante grazie a questo modulo in Italia molte squadre hanno ottenuto notevoli successi, come la Roma di Spalletti che tra il 2005 e il 2009 ha vinto due Coppe Italia e una Supercoppa italiana, o l’Inter del triplete guidata da Mourinho nella stagione d’oro 2009/2010.

Enzo Grassano

IL TORINESE