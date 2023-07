Il “Pannunzio” presenta Gianni Oliva: Il purgatorio dei vinti

AD ALASSIO PRESENTAZIONE DEL LIBRO DELLO STORICO. LA STORIA DEI PRIGIONIERI FASCISTI NEL CAMPO DI COLTANO, MONDADORI. INTRODUCE IL DIRETTORE DEL CENTRO PANNUNZIO PIER FRANCO QUAGLIENI.

Lunedì 17 luglio alle ore 21,30 ad Alassio, nell’Auditorium “R. Baldassarre” della Biblioteca civica (piazza Airaldi e Durante, 7), il Centro “Pannunzio” in collaborazione con la Città di Alassio, organizza la presentazione del nuovo libro dello storico Gianni Oliva Il purgatorio dei vinti. La storia dei prigionieri fascisti nel campo di Coltano, Mondadori. Introduzione del prof. Pier Franco Quaglieni. Sarà presente l’autore. Sulla storia di Coltano, alle porte di Pisa, e degli altri campi di prigionia per fascisti si è scritto poco, circondando il tema di silenzio e di rimozione: ci sono tanti nomi di persone, diventate personaggi negli anni della democrazia italiana, ammucchiate in quel campo, Ezra Pound, Enrico Maria Salerno, Mauro De Mauro, Walter Chiari, Raimondo Vianello, Giorgio Albertazzi, Ugo Tognazzi, per citarne alcuni… Con un attento lavoro sulle testimonianze autobiografiche e la documentazione scientifica, Gianni Oliva squarcia quel silenzio, indagando su un’ ulteriore pagina della nostra storia per capire quella stagione tormentata e contraddittoria che ha travolto la generazione cresciuta nella guerra 1940 – 45 e ciò che è accaduto ai “vinti”.

IL TORINESE