Donna grave: aspetta a piedi il semaforo verde e viene travolta da un’auto

Aspettava a piedi il verde per attraversare le strisce pedonali in piazza Crispi, alla periferia di Torino, quando è stata travolta da una Fiat 600. La donna al volante, per cause da accertare, ha perso il controllo dell’auto, ha investito l’altra donna e si è schiantata contro il semaforo. Grave la donna investita. Ferita anche la conducente della vettura.

IL TORINESE