Italia Lib Pop: “Continua il disturbo alla quiete pubblica”

A distanza di un paio di settimane dalla nostra ultima segnalazione riguardo il degrado e l’inciviltà in voga a Borgo San Paolo, ci ritroviamo a dover fare da portavoce dei disagi che i comitati di quartiere continuano a segnalarci.

“I due video che abbiamo ricevuto, sono stati registrati questa notte, il primo alla 1:30, il secondo alle 6:15, ed evidenziano ciò che i cittadini devono sopportare quasi quotidianamente a causa dei comportamenti di chi vive al di fuori delle regole e della civile convivenza”, così Pietro Piazzolla, Coordinatore Provinciale di Italia Liberale e Popolare Piemonte.

“Due video ripresi dal terzo piano di una palazzina che affaccia sui giardini e che ben evidenziano cosa accade impunemente e da tempo in zona e quanto, coloro che abitano ai piani più bassi, si ritrovano a pochi passi dalle proprie finestre”, aggiunge Piazzolla.

Il disagio, l’inciviltà, la mancanza di controllo del territorio, si riflettono in continui disagi per tutti gli onesti cittadini che hanno perso il diritto di vivere in un contesto civile, il diritto di poter riposare nelle ore notturne, il diritto di poter vivere e frequentare in santa pace il proprio quartiere, ivi compreso il parco.

“Ci chiediamo se il disturbo alla quiete pubblica non sia più un reato, perché anche a seguito delle telefonate e delle segnalazioni, gli interventi continuano a scarseggiare. La Circoscrizione si dimostra sempre disponibile ai confronti, ma dopo le tante parole i fatti non si concretizzano quasi mai. Il Comune, come per tutti i quartieri semicentrali, è cieco e sordo alle richieste dei cittadini. Forse, l’ordine pubblico ed il decoro non sono più priorità per questa Città?“, si domanda Claudio Desirò, Segretario di Italia Liberale e Popolare.

Italia Liberale e Popolare ha iniziato una serie di capillari collaborazioni con i comitati di cittadini e per questo continueremo a segnalare e richiedere interventi a tutela dei torinese che vorrebbero vivere in una Torino vivibile, sicura, a misura d’uomo.

Italia Liberale e Popolare

Coordinamento Regionale Piemonte

