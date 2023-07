Rock Jazz e dintorni a Torino: Daniele Silvestri e i Manhattan Transfer

GLI APPUNTAMENTI MUSICALI DELLA SETTIMANA

Lunedì

. A Torino e in regione al cinema, viene proiettata la versione restaurata di “Ziggy Stardust”,

documentario sul “duca bianco” David Bowie. A Collegno per “Flowers” si esibisce Carl Brave con

il duo Queen Of Saba.

Martedì.

A Rivoli a palazzo Chiozzo è di scena il trio Lastanzadigreta. Inaugurazione a Stupinigi

per “Sonic Park” con i Simply Red. Debutto anche per ”Jazzaria” alla Reggia di Venaria per il

“crooner” Kurt Elling. Per “Flowers” arrivano i Coma Cose preceduti dalla rapper Ele A.

Mercoledì.

A Rivalta per “Borgate dal Vivo” si esibisce il duo Twombao. Allo Stadio Olimpico è di

scena Marco Mengoni. Secondo concerto per “Jazzaria” a Venaria con i mitici Manhattan Transfer nella loro ultima Tournèe di una lunghissima carriera durata oltre mezzo secolo. A “Flowers” si esibisce Dub Fx con il dj set di Mace. Allo Spazio 211 è di scena Tamino preceduto da Emma Nolde.

Giovedì.

Al Comala concerto dell’Uneven Quintet del sassofonista Claudio Bonadè. A “Flowers”

arriva Daniele Silvestri. Allo Spazio 211 l’evento “Torino Soul Night” con vari ospiti tra cui Raphael

Gualazzi. Nell’Anfiteatro dell’Anima di Cervere, Fiorella Mannoia canta accompagnata dal pianista

Danilo Rea. Alla Tesoriera per “Evergreen Fest”è di scena Luca Morino.

Venerdì.

All’Off Topic si esibisce la cantante

Jay Bogat. Ad Alba comincia “Collisioni” con Lazza

Ernia e Geolier. Allo Spazio 211 sono di scena i Notwist. Al “Sonic Park” di Stupinigi si esibisce

Biagio Antonacci. A Moncalieri parte “Fuori campo” con i Savana Funk.

Sabato.

Allo Spazio 211 suonano i Dirty Honey con i Dobermann. A Stupinigi arriva Madame. Per

“Flowers” è di scena Edoardo Bennato. A Trofarello si esibiscono i Fratelli di Soledad. A “Collisioni”

rap con Sfera Ebbasta, Shiva e altri. A Moncalieri sono di scena Plastica e Liede.

Domenica.

Allo Spazio 211 suonano i Punkreas. A “Collisioni” arrivano gli Articolo 31. Per “Borgate

dal vivo” tributo musicale a Italo Calvino a cura di Federico Sirianni al castello Provana di Alpignano.

Per “Flowers” si esibiscono i Nu Genea con i Bab L’Bluz. A Stupinigi per “Sonic Park” sono di scena

Guè e Emis Killa.

Pier Luigi Fuggetta

IL TORINESE