Auto e camion si scontrano in città, traffico nel caos

Oggi un tir e un’automobile si sono scontrati in via Stradella a Torino. Fortunatamente non ci sono feriti ma si sono verificati disagi al traffico per via della chiusura della strada. Sono state effettuate le operazioni di messa in sicurezza e spostamento dei mezzi. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi e per verificare la dinamica del sinistro.

