Europei under 21 Italia-Norvegia 0-1

Italia eliminata

Botheim

Qualificate ai quarti la Francia a punteggio pieno con tre vittorie su tre e la Svizzera seconda grazie alla classifica avulsa,con un gol segnato in più rispetto all’Italia.

Svanisce il sogno Olimpiade di Parigi. Un gol dell’attaccante della Salernitana vale la vittoria della Norvegia e la qualificazione della Svizzera. Gli elvetici perdono 4-1 contro la Francia, prima a punteggio pieno, ma nella classifica avulsa passano per un gol segnato in più rispetto all’Italia.In una gara affrontata timorosamente dagli azzurrini da segnalare una traversa clamorosa di Cambiaghi nei minuti finali. Gli uomini di Nicolato disputano un primo tempo sprecone,la ripresa viene affrontata con troppa paura e qualche incertezza in aggiunta,specie nei giocatori di maggior esperienza.

Azzurrini a casa immeritatamente perché nelle tre gare disputate hanno dimostrato che potevano arrivare tranquillamente in semifinale.

Enzo Grassano

IL TORINESE