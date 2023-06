Agriflor torna in piazza Vittorio a Torino

Domenica 25 Giugno, dalle 9 alle 19 Piazza Vittorio Veneto si colora a festa con i profumi della Natura e i prodotti agroalimentari del territorio

L’estate 2023 si apre nel migliore dei modi: torna Agriflor, la piccola mostra mercato di fiori e prodotti agroalimentari che domenica 25 giugno animerà Piazza Vittorio Veneto a Torino per l’intera giornata (dalle 9 alle 19).

Saranno una ventina circa i vivaisti e i produttori agricoli provenienti da tutto il Piemonte che metteranno in mostra le proprie eccellenze. Tra le novità florovivaistiche spiccano il vivaio BeePlant (www.beeplant.it) di Montaldo Torinese che ha ideato un innovativo bio – sistema di monitoraggio attivo dell’ecosistema e il vivaio Ribero di Revigliasco, entrambi esordienti ad Agriflor

Tra le proposte verdi spiccano poi piante aromatiche, tropicali e carnivore, ma anche orchidee, cactus e succulente. Non mancheranno piante di incenso, gerani profumati, patchouli, piantine di stevia e piccoli frutti come i mirtilli

Non solo piante e fiori ma anche specialità agroalimentari come il miele e le nocciole, frutta e verdura di stagione, prodotti naturali per il benessere e pane a lievitazione naturale.

Dopo la domenica con Agriflor, sarà il momento di spostarsi in montagna, nella Val di Susa piemontese, domenica 16 luglio con l’appuntamento annuale di FLOR Bardonecchia.

