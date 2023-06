Nations League Olanda-Italia 2-3

L’Italia di Roberto Mancini conclude la terza edizione della Nations League 2023 al 3 posto battendo nella finale 3-4 posto l’Olanda per 3-2. Decisivi i gol di Dimarco, Frattesi e Chiesa.

Gli azzurri hanno mostrato grande dedizione,voglia e passione cercando la vittoria ad ogni costo contro un’o

Olanda desiderosa a tornare ai fasti d’un tempo.Molto positive le prove di Dimarco e Raspadori,il primo vero mattatore di giornata con grandi giocate sulla fascia sinistra.Molto positivo l’esordio del granata Buongiorno al centro della difesa Italiana.

Ora massima concentrazione sulle partite da disputare per qualificarsi agli Europei di Germania nel 2024.L’italia giocherà le altre gare di qualificazione a settembre ed ottobre.Gli azzurri sono campioni d’Europa un carica:guai a fallire l’appuntamento come accaduto negli ultimi 2 mondiali disputati senza gli azzurri.

Enzo Grassano

IL TORINESE