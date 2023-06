Che peccato Inter! Manchester City campione d’Europa

Manchester City -Inter 1-0

Rodri

Tre squadre italiane in finale,tre sconfitte nelle coppe europee,

Roma,Fiorentina ed Inter.La

Champions vede il primo trionfo nella sua storia del Manchester City che batte 1-0 l’Inter. A decidere la gara il bel gol al volo di Rodri,poco prima d’entrare in area di rigore, a metà del secondo tempo, dopo una grande occasione da gol avuta da Lautaro che tira addosso la portiere senza notare lo smarcato Lukaku al centro dell’area dì rigore. Nerazzurri a un soffio dal pari con la traversa di Dimarco e con le occasioni nel finale di Lukaku e Gosens, sventate da Ederson. La squadra di Inzaghi torna a casa a testa alta,con tanti rimpianti e la consapevolezza d’aver dato tutto per poter portare a casa la coppa.

Enzo Grassano

IL TORINESE