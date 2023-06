Lavori in via Rossini angolo via Po, linee deviate

A seguito degli interventi di sistemazione della pavimentazione in pietra di via Rossini tra via Verdi e via Po, con conseguenti modifiche alla viabilità, da lunedì 12 giugno varieranno il percorso le linee: 6 – 8 – 68 – Star 1.

Linea 6.

Direzione corso Gabetti: da via Accademia Albertina deviata in via Po, piazza Vittorio Veneto, via Bava, corso San Maurizio, via Rossini, percorso normale.

Direzione piazza Carlo Felice: da via Rossini deviata in corso San Maurizio, via Bava, piazza Vittorio Veneto, via Bonafous, corso Cairoli, corso Vittorio Emanuele II, percorso normale.

Direzione piazza Mochino (San Mauro): da via Madama Cristina deviata in corso Vittorio Emanuele II, ponte Umberto I, corso Moncalieri, ponte Vittorio Emanuele I, piazza Vittorio Veneto, via Bava, corso San Maurizio, via Rossini, percorso normale.

Direzione piazzale Caio Mario: da via Rossini deviata in corso San Maurizio, via Bava, piazza Vittorio Veneto, via Bonafous, corso Cairoli, corso Vittorio Emanuele II, via Madama Cristina, percorso normale.

Direzione via Cafasso: da via Accademia Albertina deviata in via Po, piazza Vittorio Veneto, via Bava, corso San Maurizio, via Rossini, percorso normale.

Direzione via Frejus: da via Rossini deviata in corso San Maurizio, via Bava, piazza Vittorio Veneto, via Bonafous, corso Cairoli, corso Vittorio Emanuele II, percorso normale.

Direzione corso Regina Margherita (Ospedale Gradenigo):da via XX Settembre angolo via Santa Teresa prosegue per via XX Settembre, via Pietro Micca, piazza Castello, viale I° Maggio, viale Partigiani (Giardini Reali), corso San Maurizio, via Rossini, percorso normale.

Direzione via Cavalli: da via Sant’Ottavio deviata in corso San Maurizio, viale Partigiani (Giardini Reali), viale I° Maggio, piazza Castello, via Pietro Micca, via San Tommaso, via Arsenale, corso Matteotti, percorso normale.

