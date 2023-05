Muore mentre si allena in bici, vani i soccorsi

Un uomo di 57 anni di Torino e’ morto a causa di un improvviso malore. Si allenava in bici in salita sulla provinciale 254 a Chiomonte quando si è sentito male. Sono giunti i soccorsi e l’elisoccorso, ma i tentativi di rianimazione sono stati inutili. L’uomo è deceduto per cause naturali.

