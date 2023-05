Il giallo del cadavere ripescato nel corso d’acqua

Il corpo senza vita di un uomo dell’apparente età di 30 anni è stato trovato nel torrente Orco da alcune persone che passavano in strada San Pietro a Rivarolo Canavese. È stato recuperato dai vigili del fuoco ed esaminato dai carabinieri della compagnia di Ivrea. Non aveva documenti ma un mazzo di chiavi. Successivamente l’esame del medico legale non ha riscontrato segni di violenza, come ferite da arma da taglio, o da fuoco.

IL TORINESE