Meteo, precipitazioni cessate. Ai Murazzi la piena del Po attesa per la mezzanotte

Per il Centro operativo comunale, attivo da ieri, la fase critica è ormai superata.

Le precipitazioni sono cessate su tutto il territorio comunale, ma Protezione Civile e Corpo di Polizia municipale della Città proseguono la vigilanza e il monitoraggio dei livelli dei fiumi e il controllo dei ponti e delle zone più vicine ai corsi d’acqua, in modo particolare sul Po dove si attende la piena intorno alla mezzanotte. In nottata poi il livello dell’acqua dovrebbe progressivamente cominciare a decrescere.

Non si attendono nuove precipitazioni pertanto non saranno disposti ulteriori provvedimenti sulla vita della città.

Restano chiusi i Murazzi e interdetti al transito i passaggi ciclopedonali in prossimità delle sponde. Domani alle ore 12 verrà effettuata una nuova valutazione in base alla quale si deciderà quando revocare i provvedimenti già adottati. Già dalla mattinata inoltre si interverrà per ripristinare i danni provocati dalle precipitazioni sul manto stradale e sul verde pubblico.

