Oggi al Salone, gli appuntamenti dello stand della Città di Torino e della Città metropolitana

SABATO 20 MAGGIO

Ore 10.30

Torino contro il razzismo

con Roberto Grieco (dirigente Servizio giovani e Pari opportunità), Jacopo Rosatelli (assessore Città di Torino), Luciano Scagliotti (presidente associazione Altera) e Valentina Spinu (presidente di FARMP e vicepresidente del Patto Antirazzista della Città di Torino)

La Città di Torino è impegnata nella tutela dei Diritti Umani e nel riconoscimento e valorizzazione delle differenze come motore di sviluppo sociale ed economico del proprio territorio. Per questo ha adottato un Piano di Azione Locale contro il Razzismo a seguito del progetto europeo SUPER (SUPporting Everyday fight against Racism), finalizzato al rafforzamento del ruolo delle autorità locali nel combattere il razzismo e la xenofobia. Durante l’incontro verranno presentate le azioni previste dal Piano alla presenza dei rappresentanti delle associazioni antirazziste che hanno contribuito alla sua stesura.

Ore 14

Donne e antimafia

Donne in prima linea per prevenire e contrastare mafie e corruzione

con Maria José Fava (coordinatrice provinciale Avviso Pubblico), Michela Favaro (Vicesindaca Città di Torino), Valeria Scafetta (Donne e antimafia, Becco Giallo), Paola Di Nicola Travaglini (La Giudice – Una donna in magistratura, Harper Collins)

Modera Roberto Montà (presidente Avviso Pubblico)

in collaborazione con Avviso Pubblico – Enti locali e regioni contro mafie e corruzione

Democrazia, cittadinanza, règola, memòria: s. f.

La promozione della Legalità si declina al femminile – “Donne e Antimafia” è un libro, ma anche un dialogo al femminile per far conoscere la storia delle tantissime donne in prima linea, civilmente e professionalmente, per prevenire e contrastare i fenomeni mafiosi e corruttivi. Paola Di Nicola Travaglini, giudice della Corte di Cassazione e consulente giuridica della Commissione parlamentare sul femminicidio, la prima a definirsi “la giudice” anticipando il verdetto dell’Accademia della Crusca, è una delle dieci coraggiose protagoniste che si raccontano nel libro curato da Valeria Scafetta e Giulia Migneco.

Ore 15.30

Il mondo reale e quello raccontato dalla serie “Mare Fuori”

con Maurizio Careddu (sceneggiatore Mare Fuori), Cristiana Farina (sceneggiatrice Mare Fuori), Nicolò Galasso (attore, O’ Pirucchio di Mare Fuori), Rosanna Purchia (assessora Città di Torino), Simona Vernaglione (direttrice Istituto penale minorile Ferrante Aporti)

modera Massimiliano Nerozzi (giornalista, Corriere della Sera)

a cura di Assessorato alla Cultura

in collaborazione con Rai Fiction e Picomedia

Mare fuori è una serie televisiva italiana prodotta da Rai Fiction e Picomedia, distribuita a partire dal 2020. La serie narra le vicende di vari detenuti e di alcuni membri del personale dell’immaginario IPM (istituto penitenziario minorile) di Napoli, liberamente ispirato al carcere di Nisida.

Ore 17

Festival letterario “Scritto misto di libri e musica”

con Margherita Oggero (scrittrice), Davide Rosso (direttore Fondazione Centro Culturale Valdese), Deborah Severini (organizzatrice festival Scritto Misto), Jacopo Suppo (vicesindaco Città metropolitana), Dino Tron (musicista)

in collaborazione con Unione montana Valli Chisone e Germanasca e Comune di Perosa argentina

a cura di Città Metropolitana di Torino in collaborazione con Unione montana Val Chisone e Germanasca e Comune di Perosa Argentina

Il Festival letterario Scritto Misto libri e musica è giunto quest’anno alla sua XI edizione. Un festival itinerante in Val Chisone che ha la particolarità di mescolare la letteratura alla musica e alle bellezze del territorio montano. Ogni incontro è un’esperienza unica!

Ore 18

La grande occasione. Viaggio nell’Europa che non ha paura (Piemme)

di Mario Marazziti

con Abdullahi Ahmed Abdullahi (consigliere comunale Città di Torino), Elena Apollonio (consigliera comunale Città di Torino), Domenico Quirico (giornalista), Daniela Sironi (responsabile della Comunità di Sant’Egidio per il Nord Italia)

modera Maria Teresa Martinengo (giornalista La Stampa)

a cura della Presidenza del Consiglio comunale della Città di Torino

I corridoi umanitari in Europa dal punto di vista di chi ha accolto. E’ possibile cambiare prospettiva e visione sulle migrazioni? L’ultimo libro di Mario Marazziti dà voce a chi ha scelto di “aprire le porte” superando paure e diffidenza. Un vero e proprio antidoto alle narrazioni che impediscono di riconoscere nell’altro la somiglianza con noi stessi ma anche l’occasione per avanzare proposte concrete di politiche europee, nazionali e locali affinché migranti e profughi, da problema, possano diventare una grande occasione.

IL TORINESE