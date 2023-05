Merlo: Popolari nel Pd, irrilevanti e quindi inutili

Adesso servono coerenza e presenza significativa.

“E’ inutile girarci attorno e la riflessione va detta con chiarezza, seppur nel rigoroso rispetto del

pluralismo politico dei cattolici italiani. Ovvero, i cattolici popolari che restano in un partito come il

Pd, dove il commento più ricorrente degli autorevoli esponenti del nuovo corso quando c’è

qualche abbandono è quello che ‘per uno che se ne va oltre 100 ne arrivano’, resta un esercizio

ormai del tutto inutile se non addirittura grottesco.

E questo perchè con il progressivo ritorno della politica, e quindi dei partiti e delle relative culture

politiche dopo la stagione del populismo grillino, la tradizione del cattolicesimo popolare e sociale

non può continuare a vivacchiare in un partito che ha assunto, dopo l’elezione alla segreteria di

Elly Schlein, una chiara e netta identità politica radicale, libertaria e massimalista. Forse è giunto il

momento affinchè i cattolici popolari, oltre ad essere coerenti con la propria storia, ritornino anche

ad essere protagonisti nei partiti. Ma non in quelli che si compiacciono quando esponenti storici,

o addirittura ‘fondatori’, se ne vanno perchè in quel partito sono ridotti ad una presenza del tutto

testimoniale. Appunto, come diceva recentemente Beppe Fioroni, ‘gentilmente ospitati’ in quanto

irrilevanti se non addirittura mal tollerati”.

Giorgio Merlo, Dirigente nazionale Popolari.

