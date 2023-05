Osteria Rabezzana, via San Francesco d’Assisi 23/c, Torino

Giovedì 18 maggio, ore 18.30

IL MONUMENTO AL GRANDE TORINO

Conferenza di Luciano Cappellari

In occasione della mostra “La pittura di Gianni Bui tra movimento e trionfo del colore” dell’ex giocatore di Verona e Torino, ma anche capocannoniere in serie B con Catanzaro, è in programma giovedì 18 maggio alle 18.30 la conferenza di Luciano Cappellari dal titolo “Il monumento al grande Torino”.

Luciano Cappellari è l’architetto e autore dell’opera “Genesi, dal pensiero alla realizzazione del Monumento al Grande Torino presso il Cimitero Monumentale di Torino”. Durante l’incontro saranno proiettati video e immagini della lavorazione e dell’inaugurazione del Monumento nel 2005. In mostra, in Osteria, è invece esposta una copia in gesso del pallone originale in bronzo dell’opera.

Info

Web: www.osteriarabezzana.it

Tel: 011.543070 – E-mail: info@osteriarabezzana.it

