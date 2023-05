Crocifisso, Ravinale (SE): “Noi con Segre: il crocifisso non è rappresentativo di tutti” 

In conferenza Capigruppo, durante l’audizione dell’avvocato Bruno Segre, la consigliera di Sinistra Ecologista Alice Ravinale ha sottolineato la presenza e la partecipazione alla vita sociale e cittadina di altre comunità confessionali e aconfessionali.

“A Torino ci sono comunità che, a buon diritto, rischiano di non sentirsi rappresentate da un’Istituzione che conserva un simbolo cristiano nell’Aula consiliare e in altri luoghi pubblici cittadini”, afferma la capogruppo di Sinistra Ecologista. “Per questo abbiamo convintamente sottoscritto la proposta di deliberazione a prima firma Silvio Viale, che richiede – in nome della laicità dello Stato – la rimozione del crocifisso dalla Sala Rossa e dagli altri luoghi pubblici cittadini”.

“Non è iconoclastia o mancanza di rispetto verso i fedeli, tutt’altro”, conclude Ravinale. “È un segnale di apertura al mondo e di riguardo verso chiunque. Verso chi crede, verso chi crede diversamente, verso chi non crede. Nel segno della laicità, come dev’essere”

IL TORINESE