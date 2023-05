Festa della Repubblica, il 2 giugno a Torino la grande musica con l’Orchestra Sinfonica Nazionale Rai

Un omaggio musicale al nostro Paese con una scelta di celebri pagine ispirate all’Italia o create da grandi compositori italiani con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai come protagonista: è il Concerto per la Festa della Repubblica che la Città di Torino e l’Orchestra Rai propongono per venerdì 2 giugno, dalle ore 20.30, all’Auditorium Rai ‘Arturo Toscanini’ e che verrà offerto anche ai prestigiosi ospiti internazionali presenti a Torino in occasione del Festival Internazionale dell’Economia che si svolgerà dall’1 al 4 giugno 2023.

I biglietti, per qualsiasi settore, saranno in prevendita al costo di 2 euro a partire da martedì 9 maggio.

Si potranno acquistare sia alla biglietteria dell’Auditorium Rai (piazza Rossaro) nei giorni di apertura (martedì e mercoledì dalle 10 alle 14, giovedì e venerdì dalle 15 alle 19), sia online sul sito dell’OSN Rai www.raicultura.it/orchestrarai.

La serata verrà anche trasmessa in diretta su Radio3 e in live streaming sul portale di Rai Cultura.

“Siamo davvero lieti di poter collaborare con un’istituzione di grande prestigio nel campo della musica quale l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai – dichiara il Sindaco Stefano Lo Russo – che ci pregiamo di avere nella nostra Città e che è parte di una realtà importante cui vogliamo assicurare il nostro sostegno affinché continui a investire su Torino. Festeggeremo l’anniversario della Repubblica con un programma musicale interamente dedicato all’Italia che sarà un omaggio al nostro Paese e alle cittadine e ai cittadini torinesi che vorranno celebrare il 2 giugno in musica con noi. La Festa della Repubblica è la festa di un popolo e di uno degli ordinamenti fondamentali della nostra Costituzione, che ha garantito in questi decenni sviluppo, coesione e soprattutto libertà. Valori che vanno difesi tutti i giorni”.

A salire sul podio sarà il direttore colombiano Andrés Orozco-Estrada, una delle bacchette più apprezzate di oggi, già a capo di compagini come la Frankfurt Radio Symphony Orchestra, i Wiener Symphoniker e la Houston Symphony. Dalla stagione 2025/2026 diventerà Generalmusikdirektor della Città di Colonia, prendendo le redini della Gürzenich Orchestra e dell’Opera della città tedesca, una delle più importanti metropoli culturali europee.

Negli ultimi anni Orozco-Estrada ha diretto con successo le orchestre più prestigiose, dalla Chicago Symphony Orchestra alla Philadelphia Orchestra, passando per i Wiener Philharmoniker, la Sächsische Staatskapelle di Dresda, la Gewandhausorchester Leipzig, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l’Orchestre National de France e la Filarmonica della Scala.

Il Concerto per la Festa della Repubblica aprirà con la Sinfonia n. 4 in la maggiore di Felix Mendelssohn-Bartholdy detta ‘Italiana’ e scritta durante il viaggio di formazione che il compositore fece nel nostro Paese tra il 1830 e il 1831. Accantoalla sinfonia, definita dall’autore “il lavoro più gaio che io abbia mai finora composto” saranno in programma una scelta di pagine dei più grandi compositori italiani: l’Ouverture dal Guillaume Tell di Gioachino Rossini, quella dai Vêpres siciliennes (I vespri siciliani) di Giuseppe Verdi e il celebre Intermezzo dalla Manon Lescaut di Giacomo Puccini.

IL TORINESE